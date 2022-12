Un cartello provocatorio è apparso al Piazzo di Biella ed è rivolto ai proprietari dei cani

Tra piazza Mario Cucco e piazza Cisterna al Piazzo a Biella, in questi giorni è apparso un cartello provocatorio rivolto ai proprietari dei cani. Motivo dello sfogo l'inciviltà di alcune persone che continuano imperterrite a non raccogliere le deiezioni canine lasciando il vicolo in questione in uno stato davvero terribile.

Solo qualche mese fa i residenti ci avevano mandato un video di quella che era la situazione allora, che non sembra essere cambiata, anzi: sempre in questi giorni ad essere stati presi di mira dalle persone incivili sono stati anche i portici attorno alla piazza. "Se il Comune mettesse delle telecamere - si sfogano i residenti - ci farebbe un favore. In questi giorni è di nuovo uno schifo terribile".