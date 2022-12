Mister SorRISO, un meeting per parlare di cucina e inclusione FOTO

Lo scorso 7 dicembre si è svolta presso la sede dell’istituto Alberghiero di Mosso, a Valdilana, la prima edizione di “MrSorRiso” il 1° Meeting sull’inclusione e sulla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio.

“Il meeting ha lo scopo di valorizzare gli allievi con disabilità, inserendoli in un contesto laboratoriale insieme ai compagni, favorendone il confronto, la collaborazione e l’inclusione” spiega la prof.ssa Roberta Vioglio, referente di sede- “E’ un’idea che si è sviluppata partendo dal Progetto Mani in Pasta. C’era la volontà di creare un momento di incontro tra gli Istituti Alberghieri del territorio, una giornata in cui ragazzi e docenti avessero l’occasione di lavorare insieme all’interno dei laboratori. Così ha preso forma Mister SorRiso. Abbiamo chiesto la collaborazione del Comune di Valdilana e quella di un gruppo di esperti del settore per formare la giuria. Tutti hanno risposto con entusiasmo e partecipazione e così si è messa in moto la macchina organizzativa”.

“Come tema del Meeting è stata scelta la cucina territoriale e la preparazione e degustazione di piatti a base di prodotti del territorio. ”spiega il prof Stefano Bozzone, ideatore dell’idea e responsabile di Mani in pasta “ All’evento hanno partecipato quattro Istituti Alberghieri, il padrone di casa, Valdilana, poi Varallo, Gattinara e Cavaglià. Ogni scuola con una squadra composta da 4 alunni, due allievi di Cucina e due allievi di sala, metà dei quali diversamente abili.”

I partecipanti dovevano preparare un primo piatto a base di riso ed un dessert, utilizzando almeno due ingredienti del paniere fornito, abbinando e servendo due vini, uno per ogni portata. Nel paniere degli ingredienti erano presenti Riso Carnaroli, Arborio, formaggi (Maccagno, Sbirro) e prodotti tipici (Zafferano di Coggiola, Paletta di Cocciola, mele della Valsesia, Zucca), frutta secca (castagne, nocciole, noci).

Alla fine della preparazione dei piatti la giuria ha visto la presentazione diretta del prodotto finito e ha proceduto con la degustazione e la valutazione. Un gruppo di eccellenza ha composto la giuria: il Prof. Cesare Molinari ( D.S. “Gae Aulenti Biella”),Valerio Angelino Catella (componente Federazione Italiana Cuochi ), Elisabetta Prederigo e Massimo Foglizzo (Assessori del comune di Valdilana), Mina Novello (Scrittrice di libri di cucina), Ermanno Mino ( Sommelier),Franco Grosso ( DocBi , Presidente di “Storie in piazza”).La valutazione finale è stata calcolata in SMILE. Ogni giurato aveva a disposizione da 1 a 5 SMILE per ogni categoria e per ogni piatto.Sono stati assegnati i premi per quattro categorie: gusto, servizio del piatto, presentazione del menu e abbinamento cibo-vino.

Ogni squadra poteva ambire ad un solo premio. “Tutto è stato organizzato con cura e attenzione” Continua il prof. Bozzone“ Abbiamo creato il logo, e scelto un tema che abbinasse il prodotto del territorio con un gesto , il sorriso appunto, che fosse segno di amicizia e collaborazione. Abbiamo preparato grembiuli di colore diverso per ogni squadra, con il logo del meeting e il nome del concorrente, i cappelli per gli allievi di cucina, le medaglie per i concorrenti e una squadra organizzativa che ha visto il prezioso contributo di molti, dai docenti di Sala proff. Susanna Zona e Alessandro Tolin ai docenti di sostegno proff. Daniela Sandigliano, Giulia Pozzo e Erik Pozza. Nulla è stato lasciato al caso. Lo stesso trofeo assegnato per ogni categoria è stato creato da noi; rappresenta due mani che si stringono in segno di collaborazione e amicizia. Lo abbiamo realizzato a scuola, con un calco di gesso in modo che le mani che andava a riprodurre fossero davvero quelle di due nostri alunni. Mr Sorriso è una promessa che ci eravamo fatti al Festival dell’Innovazione Scolastica di Valdobbiadene del 2021. Una promessa mantenuta”.