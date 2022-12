Alpini, dimissioni del presidente Marco Fulcheri: “Lunedì riunione straordinaria”

Marco Fulcheri dimissionario? È la domanda, nonché l'indiscrezione, circolata fin dalla tarda serata di ieri in tutte le chat del Biellese.

A fare chiarezza, stamattina, lo stesso presidente dell'ANA Biella in un nota stampa inviata ai media locali: “In merito alle notizie comparse su alcuni organi di informazione il Presidente della sezione di Biella dell'Associazione Nazionale Alpini Marco Fulcheri intende precisare quanto segue. Il presidente nel corso dell'assemblea sezionale annuale dello scorso 20 marzo dichiarò che in caso di mancata assegnazione dell'adunata nazionale 2024 alla sezione di Biella si sarebbe presentato dimissionario alla successiva assemblea annuale. Coerentemente con quanto dichiarato in assemblea a seguito dell'assegnazione a Vicenza avvenuta lo scorso 10 dicembre ed al fine di avviare quanto prima un sereno e franco confronto all'interno dell'Associazione, il Presidente ha convocato per il prossimo lunedì 19 dicembre una riunione congiunta degli organismi interni, (Presidente, comitato di presidenza, consiglio sezionale e assemblea dei capigruppo), ritenendo suo dovere mettere a disposizione in primis il proprio mandato per definire, senza perdere tempo, gli obiettivi che la sezione intende prossimamente raggiungere. Qualsiasi decisione infatti, nel rispetto dei regolamenti interni, non può che essere demandata agli organi preposti che unici deputati a decidere sapranno fare le scelte migliori per proseguire il cammino associativo con determinazione, lungimiranza e dedizione sapendo di poter contare sugli alpini, amici degli alpini e aggregati della sezione di Biella per un prossimo futuro associativo foriero di grandi soddisfazioni”.