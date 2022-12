Una lettrice: "A mia figlia una multa da 45 euro sul pullman per una svista"

Mia figlia prende tutti i giorni il pullman per andare in università. Noi abitiamo a Cavaglià e lei frequenta le lezioni a Vercelli. A volte sale a Cavaglià e a volte a Santhià. Questa mattina è salita a Cavaglià e ha sbagliato a obliterare il biglietto perchè per una svista ha timbrato quello da Santhià. Nel portafogli per sicurezza li ha sempre tutte e due e ha preso quello sbagliato. Solo che a San Germano è salito il controllore e anziché farle pagare la differenza come è possibile fare, le ha dato una multa.

Io capisco che si debba controllare, è giusto, ma mia figlia è sempre molto precisa e corretta, e che io debba pagare 45 euro perchè il controllare non ne ha voluto sapere di fare l'integrazione mi dà molto fastidio. Adesso mi hanno spiegato come fare e credo che farò valere le mie ragioni.