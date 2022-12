A Casapinta parte la raccolta per la Banca del Giocattolo

Anche quest'anno a Casapinta avrà luogo la raccolta giochi per la Banca del Giocattolo con sede a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Lo sportello per la consegna è aperto tutte le mattine e si trova presso la sede degli Alpini. La consegna è aperta a tutti, anche a residenti in altri comuni. Per info: 338.4100376 o 015.7429052.