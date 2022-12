Ultima gara per la SPB Ilario Ormezzano Sai, in casa contro Novara

Sarà derby l’ultima sfida per la SPB Ilario Ormezzano Sai per il girone d’andata del campionato di Serie C.

Sabato alle 20.30 al Forum di Biella andrà in scena la partita contro il Volley Novara, sulla carta semplice per i biellesi, ma sarà come sempre il campo a decidere.

Importantissimo il risultato di questa sfida, che se dovesse portare una vittoria laureerebbe i ragazzi della SPB Ilario Ormezzano Sai come campioni d’inverno matematicamente. Un titolo che lascia il tempo che trova, in un campionato difficile come la Serie C, in cui solo una sarà promossa, ma comunque una bella soddisfazione per la società.“Ci troviamo in un periodo di forma un po’ negativo - dice il libero dei biellesi Stefano Vicario -. Abbiamo qualche giocatore infortunato e l’influenza colpisce ancora ogni settimana, ma come ogni settimana noi ci concentriamo sul combattere le difficoltà. Sappiamo di che pasta siamo fatti, ma nessuna partita è facile prima di averla giocata, quindi dovremo dare il 100% per vincere e dare continuità alla nostra stagione.”

Sarà l’ultima gara per un bel periodo di tempo, dato che a gennaio il campionato si interrompe per lasciare spazio alla Coppa Piemonte. Dunque si scende di nuovo in campo per partite ufficiali il 4 febbraio, dopo un mese e mezzo di stop.