Tennis Tavolo, 74 ragazzi al Transalpine Trophy & Mediterranean Cup.

Dopo il Grand Prix di domenica 4, la giornata dedicata alle scuole del giorno successivo, l’incontro di martedì 6 della nostra nazionale con la Repubblica Ceca, si è concluso giovedì 8 dicembre, al PalaPajetta, il Transalpine Trophy & Mediterranean Cup.

Alla gara, riservata ai giovani atleti under 12, hanno preso parte 12 delegazioni straniere, con un totale di 24 atleti, e 22 delegazioni italiane, perlopiù in rappresentanza delle nostre regioni, con 50 ragazzini. Per far giocare tutti il più possibile, si sono formate anche delle squadre miste composte da atleti appartenenti a nazioni e regioni differenti.

I sette atleti del Piemonte hanno gareggiato nella rappresentativa regionale (Maddalena Rosso, Elia Barbero e Carlo Cesano), nella squadra Valle d’Aosta-Piemonte (Carola Tosello e Alessio Simon).

Gli atleti del TT Biella Alessia Fusca e Mattia Noureldin sono stati schierati rispettivamente nella formazione Toscana-Piemonte e in quella Piemonte-Puglia, “pescando” veramente due “jolly”. Il compagno di Alessia era infatti Giulio Campagna, mentre la ragazzina che ha giocato con Mattia era Federica Interlandi. Costoro, sovvertendo ogni pronostico, hanno entrambi raggiunto la finale nel torneo individuale cedendo rispettivamente, solamente al quinto set, contro il tunisino Essid Amir, e la turca Nil Basaran.

In questi due giorni è stato un vero tour de force, tra gara a squadre prima e torneo individuale poi, si sono disputate un numero enorme di partite. Mattia Noureldin ne ha giocate dodici, mentre Alessia Fusca ne ha giocate nove. Visto il livello di gioco, decisamente elevato, per Alessia c’è stato veramente poco da fare; Mattia, invece, nella gara a squadre, anche grazie alla forte compagna, chiude in un brillantissimo settimo posto, alle spalle di Turchia 1, che si aggiudica la gara, di Ile de France, Turchia 2, Tunisia, Emilia Romagna e Serbia.

La gara individuale vede piazzato Mattia in trentesima posizione, con alcune prestazioni veramente brillanti (su tutte la partita con Gabriel Deleraico, contro cui, in bella, si è trovato avanti 6 a 3).

La classifica generale, che comprende sia la gara a squadre che i tornei individuali, femminili e maschili, ha visto primeggiare la Turchia, seguita da Tunisia e Ile de France. Le gare continuano con le “Giornate Rosa”, serie di tornei riservati al settore femminile e due Tornei Nazionali maschili, uno Assoluto ed uno di terza categoria.