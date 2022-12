Eliza Alvarez e Filippo Lometto per l’agonistica, Elvira Bottoni Pierangelo Ginipro per la non competitiva, Andrea Costa e Antonella Frigato per la gara sociale.

Questi i campioni sociali 2022 della Podistica Vigliano che sono stati premiati durante la cena di Natale di sabato scorso al Tennis Biella,

“Tutti i nostri atleti – dice il Presidente Gennaro Albanese - hanno partecipato a tante gare, competitive e non, con risultati notevoli sia individuali che di società. Crediamo nello sport e nella libertà di fare sport amatoriale e devono continuare così nel 2023 con tanti auguri”.