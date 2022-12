Bi Roller Village, si cercano sponsor

Da tempo Federica Ugliengo del Bi Roller Pattinaggio Biella ha in mente un ambizioso progetto per cercare di fare conoscere sempre di più il roller nel territorio ma non solo. In particolare, obiettivo è l'acquisto e l'adattamento di uno spazio, l'utilizzo di un vecchio capannone industriale per la pratica di questo sport. Dopo una lunga ricerca, Bi Roller ha trovato la struttura adatta ed è in fase di conclusione di trattativa per l'acquisto.

A questo punto Federica Ugliengo fa però un appello al territorio: "Per affrontare questa e tutte le altre spese di ristrutturazione e necessarie all'avvio dell'attività sto mettendo in piedi un piano di Fundraising per cercare sponsor e finanziatori. A questo punto, chiedo a chiunque volesse, una collaborazione. Chiedo ad aziende o imprenditori interessati a sostenerci di farsi avanti e contattarci". Agli interessati Federica Ugliengo presenterà il Piano Industriale del Progetto.