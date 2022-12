Biella, Lega: “Vicini alla famiglia Falcetto, aggressore paghi al più presto”

“Siamo vicini alla famiglia di Giorgio Falcetto, ex consigliere Lega Biella e chirurgo dell'Unità Operativa del Pronto Soccorso del Policlinico San Marco, aggredito gravemente stamattina nel parcheggio dell’ospedale dove lavora. Auspichiamo di cuore che Giorgio riesca a superare questo momento terribile. Ciò che è successo è semplicemente inaccettabile, non si può rischiare di perdere la vita per una futile lite. Ci auguriamo che l’aggressore sia assicurato alla giustizia quanto prima”. Così in una nota la sezione Lega di Biella.

Stando alle ultime informazioni diffuse dai media nazionali, sarebbe stato individuato e fermato dalle forze dell'ordine il presunto aggressore del medico biellese di 76 anni: si tratterebbe di un pregiudicato di 62 anni, bloccato a Rozzano, nel Milanese, mentre stava salendo a bordo della sua auto. Ora si trova in caserma a San Donato. Sembra che l'arma utilizzata non sia stata ancora ritrovata.