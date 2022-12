Non solo polenta degli Auguri a Muzzano, arriva Babbo Natale con la “renna-trattore” per le letterine (foto di repertorio)

La polenta degli auguri sarà l'indiscussa protagonista dell'evento che andrà in scena alle 11.45 di domenica 18 dicembre, nella piazza parrocchiale di Muzzano. Si consiglia di portare contenitori per l'asporto della deliziosa pietanza. Sempre domenica i bambini potranno spedire le proprie letterine a Babbo Natale che arriverà da Graglia con la “renna-trattore”. Il ritrovo per i bimbi è alle 11 in piazza Astrua a Graglia.