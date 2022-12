Il Mercatino degli Archi al Piazzo

Domenica 18 dicembre ci sarà un nuovo appuntamento per tutti in piazza Cisterna, nel borgo antico del Piazzo.

La piazza è adornata con tanti alberi di Natale addobbati dai bambini delle scuole del Piazzo, con l’aiuto dell’associazione genitori Astropiazzo, sotto i portici altri alberi decorati con il contributo dei commercianti e, davanti a palazzo Cisterna, un grande albero offerto dal Comune di Biella. Vicino al grande albero di Natale un presepe immerso in un boschetto di pini e betulle illuminati con 3500 LED, realizzato con la collaborazione dell’Associazione Biellese Floricoltori e Vivaisti. In questa cornice festosa non poteva mancare un mercatino di Natale!

È il “Mercatino degli Archi”, che prende il nome dai 36 bellissimi archi dei portici medioevali che circondano la piazza, che fino alla fine dell’ottocento era sede del Comune di Biella e del mercato. La giornata di shopping sarà arricchita dalla diffusione di musiche Natalizie in tutta la piazza. L’immancabile Vin Brulè e altre bevande calde riscalderanno l’atmosfera… Organizzato dall’Associazione “Noi del Piazzo”, il mercatino proporrà una grande scelta di articoli di tutti i generi, e la piazza tornerà ad animarsi con bancarelle di varie attività e creatori di opere d’ingegno, che offriranno mille possibilità di scelta per i regali di Natale. Non mancheranno i lavori degli alunni della scuola primaria “Ada Negri” e delle scuole dell’infanzia “A. F. D. A. Rosmini” del Piazzo e “Cerruti” di Biella.

Non c’è quindi che l’imbarazzo della scelta per trovare dei regali di qualità e passare dei piacevoli momenti nella magica atmosfera del Natale al Piazzo. Organizzatori: Associazione “Noi del Piazzo” Location: piazza Cisterna - Borgo del Piazzo – Biella Come arrivare: con la Funicolare gratuita, lasciando l’auto nel Parcheggio della Funicolare, oppure da via Ivrea e via Mentegazzi parcheggiando al Parcheggio del Piazzo. Orari: dalle 10.00 alle 18.00. Domenica 18 Dicembre 2022 Per info: pagina Facebook di Noi del Piazzo e noidelpiazzo@gmail.com