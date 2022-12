Fortunatamente non si sono registrati feriti nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri, 12 dicembre, in via papa Giovanni XXIII a Occhieppo Inferiore.

A rimanere coinvolte due auto, condotte rispettivamente da un 50enne di Andorno Micca e da una 49enne di Sordevolo. Sul posto, oltre al 118, anche i Carabinieri per i rilievi del caso e l’assistenza alla compilazione del modello cid.