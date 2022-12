Entra in tabaccheria ma qualcuno gli ruba la bici elettrica: amara sorpresa per un 35enne (foto di repertorio)

Entra in tabaccheria per una commissione e, una volta uscito, non ha più ritrovato la sua bici elettrica lasciata in sosta. Vittima del furto un uomo di 35 anni che ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Stando alle prime informazioni raccolti, l’autore potrebbe essere un ragazzo con sopra un cappuccio che sarebbe scappato a bordo di un’e-bike di color nero. Le indagini sono affidate ai Carabinieri. Il fatto è accaduto a Biella intorno alle 17 di ieri, 12 dicembre.