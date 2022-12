Biella, scontro auto-scooter in via Milano: traffico rallentato prima del ponte di Chiavazza (foto newsbiella.it)

È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 13 dicembre, in via Milano, a Chiavazza, poco prima del ponte.

A scontrarsi, per cause da accertare, un'auto e uno scooter con a bordo un uomo. Proprio quest'ultimo è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Il traffico ha subito rallentamenti, in attesa della rimozione dei mezzi. I rilievi sono a cura degli agenti della Polizia locale.