Anziano discute animatamente all’ufficio postale, arrivano i Carabinieri

Intervento dei Carabinieri in un ufficio postale di Biella. Stando alle ricostruzioni del caso, un anziano residente in città avrebbe cominciato a discutere in maniera accesa con un operatore poiché avrebbe effettuato il versamento di un assegno in un altro istituto sul proprio corrente postale ma l’importo non sarebbe ancora stato accreditato. In seguito, dopo avergli spiegato che ci sarebbero voluti diversi giorni lavorativi, si è allontanato dal luogo.