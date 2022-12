Sciopero, servizi di trasporto erogati da ATAP potrebbero non essere garantiti

A seguito della comunicazione pervenuta da ATAP, in vista della proclamazione dello sciopero di 4 ore (dalle 15.00 alle 19.00) indetto dalle OO.SS. Filt-CGIL, Uiltrasporti, previsto GIOVEDI’ 15 dicembre 2022, si informa che i servizi di trasporto erogati da ATAP SpA sull’intera rete di competenza non potranno essere garantiti.

Specificamente, per quanto riguarda le corse del servizio scuolabus, non sarà garantita l’esecuzione dei seguenti servizi:

Linea A (041) corsa 002 delle ore 16.10 da Biella Cavallo Sup. Scuola Primaria

Linea B (042) corsa 003 delle ore 16.20 da Biella Chiavazza p.zza XXV Aprile scuola primaria corsa 009 delle ore 17.00 da Biella Vernato Scuola Cridis

Linea 043 corsa 012 delle ore 17.00 da Biella Vernato Scuola Cridis corsa 014 delle ore 17.00 da Biella Vernato Scuola Cridis corsa 022 delle ore 17.05 da Biella Vernato Scuola Cridis corsa 024 delle ore 17.05 da Biella Vernato Scuola Cridis

Linea C (058) corsa 004 delle ore 16.10 da Biella Vandorno scuola primaria corsa 001 delle ore 15.20 da Biella Vernato scuola primaria Cridis Linea D (059) corsa 003 delle ore 16.17 da Biella Pavignano scuola primaria

Le altre corse, non ricadendo nella fascia oraria dello sciopero, saranno programmate regolarmente. Inoltre, il 15 dicembre non sarà garantito il servizio di ristorazione scolastica nei plessi del Comune di Biella e sarà disposta la chiusura dei Nidi Rogge e Vernato, in quanto lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL prevede uno stop di 8 ore del personale della sanità, scolastico, del commercio e della funzione pubblica.