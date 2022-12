Piedicavallo, al via operazioni di rimozione dell'elicottero precipitato vicino al cimitero FOTO

Da qualche ora è iniziato l'intervento di rimozione dell'elicottero, precipitato lo scorso 23 novembre nella zona boschiva di Piedicavallo dietro il cimitero, a pochi metri di distanza dal centro abitato e dalla vicina frazione di Montesinaro.

Intorno alle 8.30 di questa mattina, 13 dicembre, ha avuto luogo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, presenti con diversi mezzi, assieme al personale preposto dell'azienda. In questo momento, si sta predisponendo l'area per il recupero della carcassa che avverrà tra oggi e i prossimi giorni: oltre al taglio delle piante, il mezzo aereo verrà smontato pezzo dopo pezzo per la rimozione definitiva. Sul posto, oltre al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, anche il sindaco Carlo Rosazza Prin, che stanno supervisionando le operazioni.

L'incidente, avvenuto durante lo svolgimento di alcuni lavori aerei, aveva visto coinvolto il pilota, un valdostano di 45 anni, subito trasportato al Cto di Torino. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, l'uomo è in rianimazione: le sue condizioni sono stabili ma in prognosi riservata.