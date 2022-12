Cordar Biella, centralino e Servizio Clienti non attivi: ecco quando

Cordar Biella avvisa i gentili utenti che nei giorni di sabato 24 e 31 dicembre il centralino e il numero verde Servizio Clienti non saranno attivi. L’operatività telefonica nel giorno del sabato riprenderà regolarmente sabato 7 gennaio 2023. Per eventuali emergenze o per segnalazione guasti sarà possibile contattare il n° verde 800 99 60 14.