Biella non ce l'ha fatta, l'adunata degli Alpini sarà a Vicenza. Il rammarico dei sindaci del territorio

Biella non ce l'ha fatta. L'adunata degli Alpini nel 2024 si farà a Vicenza. E tanti sindaci del territorio hanno espresso sui social il loro rammarico.

"Purtroppo non è andata come tutti noi speravamo - scrive Cristina Sitzia primo cittadino di Benna -. L'Adunata non sarà nella nostra città, sarebbe stato un bello scossone per il nostro territorio. Ma ripartiamo da quanto di buono fatto, dobbiamo essere orgogliosi della Sezione di Biella, della lungimiranza del suo Presidente Marco Fulcheri, dell'impegno e dell'unione di tutti gli Alpini che fanno parte di questa Sezione. Grazie Alpini, grazie per averci creduto e provato fino alla fine, grazie per averci fatto sognare. TÜCC'ÜN SEMPRE!".

Anche Monica Mosca di Occhieppo Inferiore non nasconde il suo rammarico: "Sono molto dispiaciuta. Grazie a tutti coloro che si sono egregiamente impegnati per portarla nella nostra città !"

"Biella si meritava l’Adunata - commenta Paolo Gelone di Candelo - Spiace, spiace davvero molto. Per il nostro territorio, che ci ha creduto e che tanto ha bisogno di grandi momenti come questi. E spiace particolarmente per gli Alpini biellesi, che hanno fatto uno splendido lavoro con un impegno e una dedizione incredibili. A loro va un ringraziamento speciale e sentiti complimenti per tutto quello che hanno fatto e che faranno. Congratulazioni a Vicenza. Ma non fermiamoci. Avanti per un Biellese che non sia secondo a nessuno, tutti insieme".

"Biella non ha perso la partita - scrive Katia Giordani sindaco di Quaregna Cerreto - ma solo rimandata. Chissà che il 2025 sia l'anno giusto!".