Biella Colors School, tornerà nel 2023: "L'obiettivo? Socializzare divertendosi e colorando la città"

La “Biella colors School” tornerà nel 2023 (probabilmente nel mese di aprile, la data sarà scelta dopo un incontro con i presidi) e cercherà di coinvolgere tutte le scuole. E’ quanto è emerso questa mattina nel corso della conferenza stampa organizzata nella Sala consiliare di Palazzo Oropa, dove la professoressa Silvia De Bianchi e il presidente della BCS Matteo Nalin, hanno evidenziato le peculiarità di una corsa che ha, tra gli obiettivi, quello di colorare le strade della città, portando i ragazzi a divertirsi e a socializzare.

“Una manifestazione come questa sarà sempre supportata dal Comune – ha detto il sindaco Claudio Corradino -. Dopo il periodo molto brutto legato al Covid-19 è fondamentale per i giovani poter ritrovare momenti di condivisione e spensieratezza. Un plauso agli organizzatori e la mia speranza e che ci possano essere in futuro tante altre edizioni”.

Alla conferenza sono intervenuti anche l’assessore all’Istruzione pubblica Gabriella Bessone; Edoardo Maiolatesi, in rappresentanza della Provincia di Biella e il coordinatore del Comitato organizzatore di “Terra della Lana: sport, benessere, turismo e moda” Roberto Carta Fornon, che ha evidenziato come questo evento sarà inserito nell’elenco delle manifestazioni della Comunità europea dello sport 2023, in calendario il prossimo anno.