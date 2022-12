Un aperitivo per scaldare i micetti di Gattopoli

Sabato 17 dicembre le volontarie di Gattopoli Made in Biella organizzano

un’apericena presso il Vanilla Cafè, in collaborazione con la merceria Frisby. Con il repentino abbassarsi delle temperature, a Gattopoli le stufe a pellet

bruciano sempre di più e di questo passo le attuali scorte non dureranno molto. Cogliendo l’occasione per salutarsi prima delle feste, le volontarie organizzano l’aperimicio per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di altro pellet, visti i prezzi da capogiro attuali.

Inoltre sabato dalle 9 alle 18 i volontari di Gattopoli saranno all’Arcaplanet di Quaregna per l’ultima raccolta pappa dell’anno.

Ospite d’onore della serata e mascotte dell’associazione sarà Salvo, un gattino salvato da Biella cinque mesi fa con una lesione oculare e poi operato. Un gattone rosso (è molto grande per la sua età) è molto felice di essere vivo e non vede l’ora di incontrare tutti.

Quest’anno in particolare, gli abbandoni sono stati tantissimi e la sede di Via Piacenza 1 è piena, con la necessità quindi di scaldare tutti i locali, vista anche la presenza di una mamma con i suoi tre micini di un mese circa. Il ricco buffet comprenderà anche opzioni vegetariane ad un costo di 18€ per persona (con un drink già compreso nel prezzo). Salvo e le volontarie vi aspettano dalle 18,30 in poi al Vanilla Cafè in Via Pietro Micca 39 Biella, è gradita la prenotazione (telefonare al 328 85 87 460, risponde Zia Paola).

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì pomeriggio (16:30-18:00) su appuntamento, mentre il sabato pomeriggio si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.