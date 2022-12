Un lettore: "Richiesta di pagamento di un importante debito in soli 5 giorni, grazie Governo"

Gentile redazione di Newsbiella.it, vi scrivo per raccontarvi ciò che mi è accaduto in questi giorni e che secondo me ha del grottesco. Ho con il fisco un debito di 40.000 euro accumulato purtroppo quando avevo partita Iva aperta come prestatore di mano d'opera. Ho chiuso l'attività nel 2009 a causa del calo del lavoro e per le difficoltà a far fronte a tutte le spese. Purtroppo sino al 2019 ho sempre vissuto grazie a lavori interinali che mi hanno permesso di sbarcare il lunario, ma non mi hanno certo permesso di poter far fronte, nemmeno attivando un piano di rateizzazione ad un debito del genere.

Nel 2019 poi, ho fortunatamente trovato un lavoro stabile e mi sono quindi attivato per cercare di porre rimedio a questa situazione. Purtroppo nemmeno con il saldo e stralcio sono riuscito a far fronte in quanto il debito è passato da 40000 a 13000 ma con rate da 1000 euro. Capirete bene che per chi ha uno stipendio da 1500 euro mensili è cosa assai ardua riuscire a vivere con 500 euro e due figli da mantenere senza avere nessun aiuto ed essendo divorziato. Allora ho chiesto di attivare una procedura di esdebitamento con la legge 3/2012 tramite la Casa del Consumatore di Biella.

Ora, proprio sotto Natale, l'agenzia delle entrate riscossione, tramite un solerte funzionario, mi recapita una richiesta di pagamento dell'intero debito entro 5 giorni. Io non nego il debito e non me ne sono nemmeno fregato altrimenti non avrei cercato di attivare tutto ciò che potevo fare per cercare di far fronte al debito stesso, però mi chiedo che senso abbia che il nuovo Governo decanti tanto gli aiuti e poi non faccia bloccare all'agenzia delle entrate l'invio di queste (missive)che hanno tutto il sapore di una presa in giro degna di un Paese da repubblica delle banane.

Cordiali saluti.