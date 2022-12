Diretto Biella-Torino posticipato: analisi di una presa in giro

Ecco che siamo giunti all’entrata in vigore dell’orario invernale di Trenitalia. Il tanto acclamato posticipo del diretto si rivela un’autentica presa in giro nei confronti dei pendolari biellesi. Analizziamo la questione nel dettaglio.

Prima di tutto è ritornato impossibile raggiungere Torino prima delle ore 8, principalmente a causa del mancato ripristino post-Covid del treno delle 5.51 e la conseguente coincidenza delle 6.21 a Santhià. Questa mancanza era stata parzialmente colmata dal treno diretto delle 6.10, ora cancellato. Attualmente, quindi, non è possibile giungere a Torino nella fascia tra le 7 e le 8 neanche raggiungendo la stazione di Santhià in automobile.Secondo: il treno delle 6.51 in partenza da Biella è stato anticipato alle 6.41. Il pendolare biellese ha vinto quindi una salutare attesa di ulteriori 10 minuti sulla banchina a Santhià, dato che la coincidenza non è stata anticipata. O ha perso 10 minuti di sonno, a seconda dei punti di vista.Terzo: il tanto celebrato posticipo del Biella-Torino Lingotto, in partenza alle 7.13. Tale treno, al posto di raggiungere Torino Porta Susa in 53 minuti, come il precedente diretto delle 6.10, ci impiega un’ora e 10 minuti. Per la cronaca, questa mattina il tempo di viaggio è stato di un’ora e 17 minuti. Quindi, ecco servita la presa in giro di Trenitalia: il viaggio diretto dura più della soluzione con cambio a Santhià (un’ora e 3 minuti per i viaggi dalle 7.51 in poi). Motivo? Attese all’ingresso delle stazioni di Chivasso e Settimo per dare precedenza ad altri treni (probabilmente locali) e attesa a Torino Stura per essere superati dal treno proveniente da Milano Porta Garibaldi.

Per l’ennesima volta la qualità del servizio lascia esterrefatte le persone che ogni giorno per motivi di lavoro o di studio scelgono di affidarsi al treno per raggiungere il capoluogo piemontese. Grazie Trenitalia per questo regalo di Natale, ne facevamo anche a meno.