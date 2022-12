Strona alza l'asticella con aula all'aperto e campo multisport. Sindaco: “Sempre più servizi per famiglie”

Uno spazio didattico a cielo aperto e un'area multisportiva nel segno dell'education outdoor. Il comune di Strona alza l'asticella rafforzando l'offerta formativa delle proprie scuole - d'infanzia e primaria - facenti parte dell'Istituto Comprensivo Valdilana-Pettinengo.

A darne notizia il sindaco Davide Cappio, a pochi giorni dall'inizio dell'Open Day, in programma dalle 16 di mercoledì 14 dicembre, in entrambi gli istituti scolastici. “Da sempre la nostra amministrazione ha l'obiettivo di offrire sempre più servizi all'avanguardia, capaci di soddisfare le richieste di bambini e famiglie. Ora, c'è la possibilità di ampliare e utilizzare al meglio spazi già a nostra disposizione. Inoltre, crediamo nella filosofia dell'educazione all'aperto (diffusa in Nord Europa e in molte zone d'Italia ndr) da affiancare all'insegnamento tradizionale”.

E da qui, l'idea di due nuovi progetti didattici, volti a sfruttare appieno la posizione invidiabile della struttura scolastica, posizionata su una collina, a due passi da una vasta area verde. “Come Comune si procederà all'acquisto di un terreno adiacente alla scuola per realizzare un'aula a cielo aperto, con una tensostruttura, così da ospitare diverse attività come laboratori, orti e altre iniziative – spiega Cappio – Tutto questo sarà realizzato nel 2023, assieme ad un nuovo campo multisportivo, in aggiunta alla palestra già esistente, con fondi comunali di circa 40mila euro. Sarà un luogo rivolto alle nuove generazioni, che punterà a creare collaborazioni importanti con le realtà sportive del territorio ”.

In programma anche una casa sull'albero, come confermato dal primo cittadino: “Siamo alla ricerca di altre forme di finanziamento per attuare anche questo progetto che si aggiungerà ad altri insieme alla collaborazione di nuovi esperti”.