SPB Esso Maxemy vede la vetta dopo il 3 a 1 su Lasalliano

Buonissima prova per la SPB Esso Maxemy, che vince in rimonta una partita difficile contro Lasalliano. La trasferta a Torino non era iniziata nel migliore dei modi, coi biellesi che hanno perso il primo parziale, ma sono riusciti a riscattarsi con una grande prova corale.

“Abbiamo giocato una buona partita - dice Gregorio Maio, schiacciatore della SPB -. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta fin dall’inizio, soprattutto nella prima parte. Giocare punto a punto ci ha permesso di fare ancora più squadra per uscire dalle difficoltà e chiudere questa sfida fondamentale per la nostra classifica. Altri tre punti portati a casa, e ora abbiamo un solo punto di distacco da Mondovì, che ci precede in classifica.”

Sabato prossimo alle ore 17 la SPB Esso Maxemy ospiterà la formazione di Borgofranco al Forum di Biella. Vi aspettiamo per fare il tifo per i nostri ragazzi!

Kolbe Lasalliano - SPB Esso Maxemy 1-3

Parziali: 25-23; 21-25; 21-25; 12-25.

Tabellino: Badini 0, Bottigella 22, Maio 1, Mazzoli 18, Pelle 9, Rege 3, Rolando 0, Sarasino 7, Spinello 4. Libero Pelosini. NE: Ressia (L), Vicario.