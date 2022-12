Sei titoli italiani per la Rhythmic School alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica FOTO

Sono quattordici (6 ori, 6 argenti e 2 bronzi) le medaglie che le atlete della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya hanno conquistato nelle finali nazionali della Festa della Ginnastica Winter edition 2022, andata in scena da giovedì 8 a domenica 11 presso i padiglioni della Fiera di Rimini, allestiti con dovizia dall’imponente organizzazione e che ha visto la partecipazione di migliaia di ginnaste contendersi i vertici delle varie classifiche definite dal comitato tecnico della Federazione Ginnastica d’ Italia (FGI).

Sono partite subito con il piede giusto le RSgirls fin dal primo giorno, infatti nella categoria LE Allieve 3 (anno 2011) calavano il tris d’assi conquistando, in una gara partecipata da 53 ottime ginnaste, tre titoli nazionali. Emma Bragante conquistava il tiolo alle clavette, la medaglia d’argento nella generale, il 5° posto alla palla e l’ 11° al corpo libero. Ginevra Bravaccino ha conquistato l’oro alla fune, il 5° posto nella generale ed alle clavette e l’ 8° al corpo libero.

Elena Pavanetto conquistava il primo posto alla palla, l’argento al nastro, il 6° nella generale ed il 19° al corpo libero. Nella stessa giornata è scesa in campo anche Beatrice Antorra, sempre nella categoria LE ma nelle junior2 (anno 2008), non al meglio della condizione per i malesseri di stagione, per lei comunque un’ottima medaglia di bronzo al cerchio, non molto fortunata, in quanto a soli 25 millesimi dal primo posto, ed un 16° posto alle clavette. Nella stessa giornata si è disputata anche la gara a squadre LE Open Winter club che ha visto in campo Bravaccino con gli esercizi a fune e clavette, Antorra al cerchio, Bragante alla palla e Pavanetto al nastro; per loro un più che dignitoso decimo posto, su un novero di una trentina di squadre, composte da ginnaste molto più grandi ed esperte di loro.

La giornata di venerdì ha visto in campo la squadra LC Open Winter club composta da Esther Sales Neto alla fune, Giulia Bocci al cerchio, Alessia Botto Steglia alla palla, Giada Vitale alle clavette e Ilaria Giabardo al nastro; competizione a cui hanno partecipato un centinaio di squadre (circa 500 atlete) conclusasi poi nella giornata di sabato e che ha visto le RSgirls salire sul podio al terzo posto e conquistare una splendida medaglia di bronzo. La giornata di sabato ha visto in gara le ginnaste LC; nella categoria junior 1 (anno 2009) hanno rappresentato la Rhythmic School Giulia Bocci ed Esther Sales Neto, competizione lunghissima con più di 100 iscritte che ha visto trionfare Giulia alla palla, ottenere l’argento nella generale ed il quarto posto al cerchio. Per Esther, il 15° alla fune, il 12° al cerchio ed il 29° nella generale. Nella senior1 Giada Vitale conquista l’argento alle clavette, il 12° alla palla ed il 12° nella generale.

Nelle allieve 3 Iris Marchesi è quinta nella generale, sesta al cerchio e ottava al corpo libero, nelle allieve 2 Martina Brocchi, anch’essa reduce da indisposizione, è quarta al cerchio, sesta nella generale e 11° al corpo libero, mentre Alessia Botto Steglia nelle junior2 è quarta alla palla, ottava nella generale e 10° al cerchio; elevata la partecipazione anche a queste tre ultime gare, frequentate ognuna da un’ottantina di atlete. Ultimo giorno di gara domenica 11, a scendere in pedana nella categoria LB2 allieve 2 Ginevra Segatto che ha conquistato l’argento al nastro, il 5° posto nella generale e l’ 8° alla palla e Ginevra Viana che ha ottenuto il 4° posto al nastro, il 10° alla palla e nella generale. Ultima ginnasta in competizione, sempre in LB2 junior 1 Ilaria Giabardo che ha effettuato un vero e proprio exploit conquistando il titolo nella generale, con la medaglia d’oro al nastro e d’argento alla palla. Hanno accompagnato le atlete in gara la DT Tatiana Shpilevaya, l’istruttrice Arianna Prete e l’assistente Giada Mello Grand.

“Non possiamo che essere soddisfatte per gli ottimi risultati conseguiti dalle nostre atlete – il commento dello staff tecnico - ovviamente c’è chi ha fatto molto bene e chi ha commesso qualche piccolo errore; le nostre ginnaste, in generale, si sono distinte per la correttezza degli elementi imposti e per l’attinenza degli esercizi alle musiche, caratteristiche che le giurie hanno apprezzato assegnando punteggi elevati alle nostre atlete proiettandole costantemente ai vertici delle classifiche. E’ per tutte noi motivo di grande orgoglio – concludono le tecniche - vedere il lavoro fatto meticolosamente in palestra, portato in gara dalle atlete con successo e valutato positivamente dal corpo giudicante”.

Con questa gara la Rhythmic School conclude la stagione agonistica 2022. Ora, l’attenzione delle tecniche si sposterà sulla preparazione della tradizionale Festa di Natale, che vedrà scendere in pedana tutte le bimbe/ragazze dei corsi, oltre alle atlete agoniste. La data è fissata per sabato 17 dicembre alle ore 17 presso il palazzetto dello sport di Candelo, evento a cui la dirigenza della società candelese tiene particolarmente ed a cui invita tutte le persone appassionate di ginnastica Ritmica. “Sarà un momento di gioia, serenità e divertimento per tutti – il commento dello staff direttivo RS - al termine del quale ci scambieremo gli auguri di Buon Natale e Buone Feste con la speranza che il prossimo anno porti pace e felicità in tutto il mondo”.