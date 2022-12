Mondiali 2022, a Biella maxischermo in piazza Falcone per la sfida Marocco-Francia (foto dei festeggiamenti di questi giorni)

Ora è ufficiale: ci sarà un maxischermo a Biella per la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Marocco e Francia.

La conferma è arrivata dal Comune per bocca del vicesindaco, nonché assessore allo Sport, Giacomo Moscarola: “Dopo aver ricevuto una richiesta ufficiale di occupazione da parte di una nota associazione magrebina, presente da anni sul territorio, si è deciso di concedere l'utilizzo di piazza Falcone per la gara prevista alle 20 di mercoledì 14 dicembre. Si tratta di un evento unico, un traguardo storico raggiunto dalla loro Nazionale. Ovviamente il noleggio del maxischermo sarà a carico dell'associazione”.

A commentare la notizia il consigliere comunale Mohamed Es Saket, rappresentante della comunità a Palazzo Oropa. “Fin dal pomeriggio saremo in piazza per allestire il tutto, così da essere pronti per le 20 – commenta – Sarà una festa condivisa, come accaduto in questi giorni dove tantissimi tifosi, anche italiani e di altre nazionalità, hanno celebrato assieme a noi un momento indimenticabile. A questo punto, tutto è possibile: un intero popolo crede in questa squadra. Si proverà ad andare avanti compatti, puntando sulle nostre capacità e augurandoci che la fortuna sia dalla nostra parte”.