Incetta di podi e medaglie per la ritmica Pietro Micca ai Nazionali di Rimini FOTO

Una delegazione di otto atlete indossano i colori di Pietro Micca in occasione dei nazionali a Rimini e le soddisfazioni non si fanno di certo attendere. Una collezione di medaglie che confermano l’ottimo lavoro eseguito dalla società nei mesi passati.

Con Ginevra Saviolo (classe 2013) si apre la trasferta con una delle più giovani, nel livello più alto, LE, la giovane ginnasta dimostra grande talento, si laurea Campionessa Italiana nella specialità al cerchio, nona al corpo libero e quinta in classifica generale. Angelica Garizio (classe 2006) continua nel livello LE categoria Senior 1. Buonissime le due prove dell’atleta, a palla e cerchio, commette due errori che però non le impediscono l’accesso al podio. Vince il bronzo nella specialità al cerchio, ottava alla palla e nona nella classifica All Around.

Noemi Pasquadibisceglie (classe 2013) parte alla volta del nazionale per partecipare nel livello LD con clavette e corpo libero. Ottimo lavoro per la giovane atleta che dimostra di appartenere a questo livello di lavoro vincendo la medaglia d’argento in entrambe le specialità, quarta in classifica generale. Elisabetta Micheletti (classe 2013), per la giovane ginnasta una gara difficile nel livello LC. Livello alto e alcuni intoppi le fanno comunque guadagnare un buonissimo quarto posto alle clavette, sedicesima invece al cerchio.

Sofia Saviolo (classe 2009), per lei esordio nel livello LC e una gara difficile e di alto livello. Commette alcune sbavature durante le esecuzioni a cerchio e clavette. Conclude 57esima al cerchio e 28esima alle clavette. Vittoria Pecollo (classe 2009) partecipa per la prima volta anche lei nel livello LC. Buono l’esordio, nonostante le difficoltà, si qualifica 15esima al nastro e 37esima alla palla. Gallo Rebecca (classe 2012) la giornata di sabato si conclude con la competizione LC categoria allieve 2. Esordio per Rebecca che si dimostra all’altezza delle richieste e termina decima nella specialità alla palla e 46esima in classifica generale. Vezzoli Bianca (classe 2012) conclude l’esperienza di Pietro Micca ai Nazionali, partecipa nel livello LB2 categoria allieva 2. Si classifica sesta.

“Siamo orgogliose dei risultati delle ragazze e dei podi nazionali guadagnati” la tecnica Elisabetta Rosso, che insieme a Irina Liovina ha accompagnato le ragazze a Rimini “un’esperienza importante per tutti, i risultati ci raccontano che la strada che abbiamo intrapreso insieme alle ginnaste è quella giusta. Ora una pausa fino a gennaio per prepararci al meglio alla nuova stagione.”