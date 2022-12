Giovanili SPB, primo concentramento di Under 13 per le due SPB Conad

Primissimo concentramento di Under 13 per i nostri giovanissimi, che si sono comportati benissimo sia dal punto di vista pallavolistico sia da quello comportamentale, a cui la società tiene molto. Una vittoria e una sconfitta per la SPB Conad Arancio, mentre la SPB Conad Blu ne ha vinte due e persa una soltanto. La settimana prossima di nuovo in campo i ragazzi, per il concentramento alla palestra Bollini di Novara, in via Alfieri 2. Per l’Under 15 è scesa in campo la SPB Lanificio di Sordevolo, contro la forte compagine di Novi Ligure. Una sconfitta per 3 a 0, inasprita da un terzo set che non rende onore alla grandissima tenacia dei biellesi nel rimanere aggrappati al risultato.