Brc, tutti i risultati del weekend 10/11 dicembre

SERIE C

11.12.22 Rugby Rho - Biella Rugby 121-0 (54-0)

Biella Rugby: Savatteri; Cafaro, Varese, Cerchiaro, Ciano; Longo, Negro; Zanotti (cap.), Baldassi, Mafrouh; Bottero, Passuello; Zignone, Littori, Bortolot. A disposizione: Nesterenko, Zaporozhets, Iacobellis.

Andrea Caputo, coach: “Troppo forte Rho per un Biella discretamente ridimensionato e poco lucido. Il risultato è lo specchio dell'andamento della gara: quattordici mete, tutte trasformate, a zero. Niente, non c'è stata altra storia”.

UNDER 17

10.12.22 Stade Valdotain – Biella Rugby 26-15 (14-12)

Marcatori. Mete: Grillenzoni, Pavesi. Trasformazioni: Salussolia. Penalty: Salussolia.

Biella Rugby: Rava; Meneghetti, Grillenzoni (cap.), E. Castello, Chiorboli; Salussolia, Besso; Borno, Rossi, Pagliano; Mosca, Marangon; Cacopardo, Curatolo, Bredariol. A disposizione: Pellegrini, Gnesotto, Poli, M. Castello, Pavesi.

Marco Porrino, coach: “Partita affrontata con un’attitudine non all’altezza della gara. Siamo partiti male, con un atteggiamento rinunciatario, mentre gli avversari sono scesi in campo con la volontà di vincere. Ci siamo un po’ ripresi alla fine del primo tempo attaccando, ma in difesa purtroppo siamo stati negativi tutta la partita. Nonostante la superiorità numerica degli ultimi dieci minuti, loro hanno comunque segnato due mete, mentre noi non siamo riusciti ad esprimere niente se non qualche sprazzo individuale, ma livello di costruzione corale purtroppo nulla. Spiace perché al di là della sconfitta è un passo indietro rispetto agli eventi passati dove invece qualcosa di gruppo si era visto”.

UNDER 15

10.12.22 Biella Rugby – Stade Valdotain/Ivrea 39-29 (22-7)

Marcatori. Mete: Parenzini, Grillenzoni, Corcoy (2), Salussolia, Vatteroni, Deni. Trasformazioni: Salussolia, Vitta.

Biella Rugby: Grillenzoni; Vitta, Deni, Parenzini, Follador; Salussolia, Bocchino (cap.); Corcoy, Vatteroni, Mastrantuono; Rossi, Borio; Pidello, Maccora, Facchetti. A disposizione: Senfet e Baiguera

Edo Barbera, coach: “Ultimo impegno dell’anno archiviato con una bella vittoria. Partita giocata quindici contro quindici in preparazione al regolamento della prossima stagione, quando giocheranno con le regole dei “grandi”. La squadra, nonostante la panchina molto corta, ha lottato per i cinquanta minuti rimanendo sempre in controllo della partita. Nel secondo tempo la stanchezza si è fatta sentire, ma stringendo i denti i ragazzi hanno resistito e chiuso con una meta allo scadere”.