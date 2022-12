Pella: “Entro la fine del 2027 la Pedemontana Biellese sarà una realtà”

“Entro la fine del 2027 la Pedemontana Biellese sarà una realtà”. L'annuncio in conferenza stampa nel primo pomeriggio di oggi lunedì 12 dicembre da parte del deputato Roberto Pella, alla quale ha preso parte anche il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante.

“Non ne ho mai parlato prima di oggi – ha esordito Pella – chi mi conosce sa che parlo non vendo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso e in questi mesi ci siamo mossi per non perdere i soldi che già abbiamo e per trovare quelli che mancavano in seguito all'aggiornamento dei prezzi per il nostro prezioso collegamento tra Masserano e Ghemme. E a questo proposito a dare il via libera sarà il Cipe entro fine anno”.

A fare l'excursus del collegamento tra Masserano e Ghemme di 13 chilometri è stato il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante. “Si tratta di un'opera che compie 21 anni. Nel 2016 si è deciso di realizzarla ed è stata valutata 214 milioni. Con l'approvazione definitiva a dicembre del 2021 il costo è lievitato a 384 milioni di euro. Noi ci siamo impegnati affinchè entro fine anno si tenga conto delle integrazioni e il Cipe si esprima positivamente. Seguirà un'ulteriore valutazione da parte di Anas, entro 6 mesi si farà la gara, nei 6 mesi successivi si arriverà al progetto esecutivo e in 48 mesi sarà realizzata. Entro la fine del 2027 ci sarà la Pedemontana Biellese".

Entusiasta il deputato Pella: “Ringrazio il Sottosegretario per la sua attenzione e la disponibilità. Grazie a lui abbiamo potuto dare un'accelerata a un progetto che aveva sempre qualche pezzo mancante”.

Il deputato biellese è in questi giorni anche al lavoro per dare i Comuni una proroga per l'approvazione del bilancio, fare arrivare nuovi fondi ai piccoli comuni virtuosi del Nord, e affronterà delicati temi come quello delle pensioni minime e del lavoro per i giovani.