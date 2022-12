Carni Botalla 1876 è pronto per il Natale: Dai cesti al “castrato”, disponibile nei negozi da domani

Carni Botalla 1876, come ogni anno ormai da tradizione, anche quest’anno si è preparato per accogliere il periodo delle feste natalizie con gusto e colore. Per portare un regalo speciale sulle tavole di amici e parenti, lo staff di Macellerie di Nonno Nino ha realizzato i cesti, di diverse misure e composizioni.

Non solo: da domani, arriverà nei punti vendita di Biella, Mongrando e Vercelli il famoso “castrato”, simbolo del gusto e della tradizione (per garantirne la disponibilità, è caldamente consigliata la prenotazione al numero 015 666103).

In negozio sono sempre a disposizione differenti tipi di carne, ideali per preparare tante idee sfiziose per antipasti, primi e secondi; di seguito, ad esempio, la deliziosa “faraona farcita”:

Le aperture straordinarie del mese di dicembre saranno martedì 20 e mercoledì 21. Guarda nella gallery al fondo dell’Articolo con i calendari per scoprire gli orari di apertura dei tre puntivendita.

I negozi di Carni Botalla 1876 si trovano a:

Mongrando (BI) – in via Maghetto 117;

Biella (BI) – in via Galimberti 3C;

Vercelli (VC) – in corso Mario Abbiate 52.

Per informazioni: Tel. 015 666103

Pagina Facebook: www.facebook.com/carnibotalla1876