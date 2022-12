Vigliano, in biblioteca laboratorio creativo e merenda per i più piccoli

Venerdì 16 dicembre, alle 16.45, in occasione del Natale la biblioteca civica ospiterà un laboratorio creativo per bambini da 6 a 10 anni. Decora la Biblioteca per Natale... e fai merenda con noi. Per Info e prenotazioni: 015 811887 o biblioteca@vigliano.info