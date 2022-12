Un sabato speciale da Scarlatta Piante: Una giornata di auguri e regali (anche per te)!

Da Scarlatta Piante si respira già aria di Natale e di regali. Nel periodo natalizio non c’è niente di meglio che scambiarsi gli auguri di Natale tra fette di panettone e vin brulè, soprattutto se a fare da contorno c’è una “cornice” immersa nel verde: ecco l’atmosfera che si respirerà sabato 17 dicembre da Scarlatta Piante, il Centro Giardinaggio di Davide Scarlatta in via Milano 149, a Biella.

L’evento avrà inizio nel pomeriggio: a partire dalle 14:30, Davide e i suoi collaboratori accoglieranno gli ospiti con bevande calde, vivande e… un omaggio speciale che verrà consegnato all’ingresso! L’ingresso all’evento è gratuito e la consumazione è interamente offerta.

Da Scarlatta Piante si possono trovare piante da interno, da esterno e splendide confezioni, pronte per essere regalate. Davide e i suoi collaboratori saranno inoltre disponibili a personalizzare le confezioni regalo secondo le richieste dei clienti.

La consegna a domicilio è sempre attiva: se non si ha la possibilità di portare di persona le proprie piante regalo, basterà concordare il giorno di consegna e il personale addetto penserà a recapitare con cura il presente acquistato per la persona cara.

Link all’evento Facebook: https://fb.me/e/27RqqSrJH?ti=wa

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Il Centro Scarlatta Piante si trova a Biella in via Milano 149.

Per informazioni: Tel. 015 33486 – info@scarlattapiante.it

Sito: www.scarlattapiante.it

Facebook: www.facebook.com/scarlattapiante

Instagram: www.instagram.com/scarlattapiante