Fondazione FILA Museum si trasforma in teatro e ospita i fantasmi di ‘A Christmas carol’

Il prossimo 17 dicembre la sede della Fondazione FILA Museum si trasformerà in un palcoscenico per ospitare un evento speciale: “Racconto di Natale: Come non essere Scrooge!”.

L’esperienza teatrale che si potrà vivere è liberamente ispirata a ‘A Christmas carol’, la novella natalizia pubblicata nel 1843 da Charles Dickens, che ha come protagonisti tre fantasmi che, per l’occasione, accompagneranno i visitatori nelle sale del museo in un viaggio interattivo, alla scoperta dell’autentico significato del Natale. Il motto sarà: ‘Non è troppo tardi per cambiare idea, Scrooge’! Trama di ‘A Christmas carol’: Ebenezer Scrooge è un uomo d’affari che ha barattato i valori e i piaceri della vita con l’ossessione per la ricchezza. Ma la sera della Vigilia tre Spiriti, provenienti dal Passato, dal Presente e dal Futuro, gli fanno visita ponendolo di fronte alle conseguenze delle sue scelte tentano di farlo ravvedere.

Info: Sabato 17 dicembre 2022 Orari: 9:30 – 11:00 | 11:00 – 12:30 | 15:00 – 16:30 | 16:30 – 18:00 L’attività è rivolta ad un target di età compreso tra i 5 e gli 11 anni. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: - info_fondazione@fila.com - 015 099 7011 | 015 099 7012