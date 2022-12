Conto alla rovescia per l'8° edizione di Mongrando sotto l'Albero, il classico appuntamento natalizio in calendario il prossimo 18 dicembre, dalle 9 alle 18. Oltre ai mercatini, avranno luogo diversi appuntamenti come: caccia al tesoro, distribuzione della polenta concia (a partire dalle 11.30), concorso fotografico, giri in carrozza, partite libere di videogiochi, Babbi Natali in moto, cori e balli.