Sabato 10 dicembre presso la sede dei volontari AIB di Biella si è svolta la cena della bagna cauda. “Dopo 3 anni di stop per il Covid – spiegano i volontari - siamo riusciti di nuovo ad organizzare qualcosa in presenza. Ringraziamo i nostri cuochi per l'ottima cena e tutti i partecipanti alla serata”.