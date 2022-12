È in attesa di prognosi ma non dovrebbero essere gravi le condizioni di salute del vercellese di 55 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 8 di ieri, 11 dicembre, a Cossato.

Due auto, infatti, si sarebbero scontrate per cause al vaglio dei Carabinieri, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118. Il malcapitato è stato subito trasportato in ospedale per le cure del caso. Indenne l'altro uomo alla guida, un biellese di 65 anni.