Lutto a Cossato, è morto Roberto Miniggio

Il mondo imprenditoriale biellese piange la scomparsa di Roberto Miniggio, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 90 anni. Molto conosciuto nel settore tessile, è stato il fondatore della Filatura Lacfimi SpA, sita in via Martiri della Libertà 14. E proprio in azienda, come informano le Onoranze Funebri Bonino, sarà possibile rendergli visita da martedì 13 dicembre (dalle 10 alle 14.30).

Lascia nel dolore i due figli, assieme ai nipoti e ai parenti tutti. Il Santo Rosario verrà recitato a Cossato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui avranno luogo i funerali alle 15 di domani.