Momenti di preoccupazione all'esterno di un locale di Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, un 49enne del posto avrebbe cominciato a insultare e importunare clienti e proprietario sotto i fumi dell'alcol.

Sul posto si sono portati i Carabinieri per riportare alla normalità la situazione. In seguito, l'uomo è stato allontanato dal luogo e sanzionato per ubriachezza molesta. È successo nella tarda mattinata di ieri, 11 dicembre.