Biella, nigeriano senza fissa dimora scaglia pietra contro auto. Poi minaccia una donna

La Polizia ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario, 35 anni di origini nigeriane, per aver danneggiato tramite il lancio di una pietra di grosse dimensioni un’autovettura parcheggiata e successivamente aver minacciato una donna. Nella giornata di ieri su segnalazione di un residente della zona gli agenti di Biella sono intervenuti poiché segnalata la presenza di un uomo di origini nigeriane che aveva da poco scagliato un masso di grandi dimensioni contro il vetro di un’autovettura parcheggiata nella zona.

Durante la chiamata alla linea di emergenza la residente riferiva che lo stesso soggetto, proferendo urla e frasi in lingua straniera, si era reso protagonista di minacce verso una passante fingendo più volte di lanciare la pietra contro la stessa. Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante sono riusciti prontamente ad intercettare il soggetto in quel momento intento a litigare con un uomo, marito della donna minacciata, giunto in soccorso della moglie. Separate le parti si è proceduto alla messa in sicurezza dell’intera situazione assicurando il soggetto nell’autovettura di servizio per accompagnarlo successivamente presso gli Uffici della Questura.

Giunti in loco è stato arrestato per il reato di danneggiamento aggravato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di minaccia aggravata. Dalla ricostruzione dei fatti, tramite le dichiarazioni di alcuni testimoni e residenti di zona, è emerso che il soggetto, senza fissa dimora, si era reso protagonista nei giorni passati di ulteriori episodi di aggressione e minaccia verso i residenti. A breve è prevista l'udienza di convalida.