Vigliano in festa tra mercatini, corsa di Babbo Natale e concerto per i 25 anni della Pro Loco (foto delle scorse edizioni)

Domenica 18 dicembre è Natale a Vigliano! Un'intera giornata per incontrarsi, partecipare a competizioni sportive, oppure passare direttamente al ristoro; fare gli ultimi acquisti natalizi, portare a Babbo Natale la letterina ed infine assistere ad un concerto di grande impatto per il 25° anniversario della fondazione della Pro Loco di Vigliano Biellese.

La Pro Loco invita tutti a partecipare! Il programma è ampio e articolato, con appuntamenti per ogni fascia d'età.Nel dettaglio: dalle 9 alle 17, in Piazza Martiri Partigiani, presso la Casa di Babbo Natale i più piccoli, potranno portare la loro letterina e trovare Babbo Natale. Inoltre la piazza ospiterà dalle 9 il Grande Mercatino di hobbisti, artigiani, commercianti, agricoltori e associazioni organizzato in collaborazione con la Nuova A.C.A.V. e le associazioni di Vigliano.

La Pro Loco sarà presente con i cuori di cioccolato di Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.Alle ore 10 partirà da piazza Comotto la Corsa dei Babbi Natale, organizzata dalla Podistica Vigliano, i cui dettagli sono descritti nella locandina allegata, e che si concluderà in piazza con le premiazioni dei partecipanti. Al pomeriggio giochi per i più piccoli organizzati dagli oratori e, alle 16,30, verrà distribuita la merenda preparata dalla Pro Loco e dalle Associazioni.

Alle ore 21, in occasione del 25° anniversario della fondazione della Pro Loco di Vigliano, si terrà presso il Teatro Erios il Concerto di Natale della Società Musicale G. Verdi di Biella diretta dal Maestro Massimo Folli.