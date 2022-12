Presepe Vivente a Crosa, la Sacra Famiglia Deusebio Viano concede il bis

Continuano i preparativi per l’edizione quarantacinque del presepio vivente di Crosa. Un tassello importante è la riconferma della famiglia Deusebio nel ruolo della Sacra Famiglia. Già l’anno scorso papà Enrico, mamma Davida Viano hanno interpretato il ruolo di San Giuseppe e della Madonna e la loro piccola Penelope quello di Gesù bambino con accanto la sorellina Olivia nel ruolo di angioletto. Con entusiasmo hanno accettato di partecipare anche a questa edizione che dovrebbe essere meno condizionata dalla pandemia.

Solo in altri sei casi, in questi quarantacinque anni, si è ripetuto il bis. Nel frattempo gli organizzatori verificano le condizioni dei costumi da utilizzare e da consegnare ai partecipanti al corteo del 24 dicembre. La manifestazione è aperta a tutti, sia a quanti desiderano trascorrere il Natale in allegria a Crosa seguendo il corteo a piedi nelle varie tappe, sia per quelli che desiderano essere parte attiva vestendosi per accompagnare Maria e Giuseppe nel loro peregrinare.

Pertanto i desiderosi di optare per questa seconda opzione possono presentarsi, come ogni anno, presso la casa parrocchiale dei Ss. Cosma e Damiano di Crosa (Lessona) venerdì 16 dicembre dalle ore 20,30 per provare e ritirare i costumi. La bellezza di questa manifestazione sarà tutta da scoprire nel coinvolgimento che il paese sa donare a tutti i partecipanti. La rappresentazione si conclude a mezzanotte in chiesa con la celebrazione della S. Messa di Natale.