Natale a Castelletto Cervo tra camminate alla ricerca degli elfi, laboratori e mercatini

L'atmosfera natalizia ha invaso Castelletto Cervo con questa giornata iniziata con la "camminata nel bosco alla ricerca degli elfi" e proseguita al monastero dove, oltre al laboratorio per i più piccoli, era presente un piccolo mercatino natalizio. Non sono mancate la musica con la "Ex Novo orchestra" e la "postazione merenda". Dal Comune un ringraziamento a tutte le associazioni e ai volontari che hanno organizzato questa giornata che è stata anche un'occasione di incontro e scambio di auguri con l'amministrazione.