Qualità della vita: Biella al 65° posto, perde ancora 6 posizioni

Su 107 capoluoghi di provincia Biella l'anno passato nella classifica del Sole 24 Ore della Qualità della Vita si era fermata al 59° con 2 posizioni in meno rispetto al 2020, mentre quest'anno è scesa al 65°. Meno 6 posizioni ben lontane dal 1996 quando il capoluogo era al 21° posto. La performance migliore? Biella è 3° in classifica per Inflazione di prodotti alimentari e bevande non alcoliche mentre è al 107° per numero di pensioni di vecchiaia, vale a dire numero di pensionati ogni 1000 abitanti.

Anche quest'anno l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Nel dettaglio, Biella è al 107° posto per numero di pensioni di vecchiaia e al 14° per infortuni sul lavoro in tema di Affari e lavoro, dove è al 94° posto e perde 45 posizioni.

Perde invece 26 posizioni in giustizia e sicurezza dove si piazza al 59° posto e nel 2015 era al 98°. In particolare, è nella top ten, al 6° posto per Riciclaggio e impiego di denaro, in riferimento a denunce ogni 100mila abitanti e al 107° per estorsioni. Sempre in tema di giustizia e sicurezza Biella è anche in fondo alla classifica per mortalità per incidenti stradali dove è al 104° posto.

Ambiente e servizi? In questo caso Biella recupera 19 posizioni: gli indicatori ai quali si fa riferimento sono qualità dell'aria, servizi per bambini, sportelli bancari (in questo caso Biella è al 4° posto), piste ciclabili (42° posto), consumi energetici, anziani (98° posto).

Prende 4 posizioni in demografia e società dove si piazza all'84°. La performance migliore è il saldo migratorio totale dove è al 22°, mentre è al 106° in tema di indice di dipendenza strutturale.

Cultura e tempo libero? Biella è al 67° posto recuperando però 3 posizioni rispetto al 2021. Male per quanto riguarda l'età degli amministratori: è al 100° per quelli che hanno meno di 40 anni, mentre è nella top ten per quanto riguarda l'indice di lettura (9°), in riferimento alle copie diffuse ogni 100 abitanti.