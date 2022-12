Poste, nel Biellese potenziato il recapito per il picco di consegne

Per affrontare l’incremento dei volumi che deriva dal periodo delle festività natalizie, Poste Italiane ha messo in campo numerose azioni con l’obiettivo di garantire consegne puntuali tra cui l’ingresso di nuovo personale sia a livello di recapito provinciale sia nella filiera logistica di smistamento. In provincia di Biella dove si attende un aumento giornaliero di quasi il 60% durante il picco, il personale è stato potenziato attraverso l’assunzione di 36 nuovi portalettere che si aggiungono ai 130 già attivi sul territorio.

L’anno scorso i portalettere della provincia di Biella hanno consegnato 10.300 pacchi . Poste Italiane, attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle imprese attive nella vendita di prodotti via Internet, ha rafforzato il proprio modello di recapito, con consegna non solo al mattino ma anche al pomeriggio e nei weekend, ed ha consolidato la rete “Punto Poste” per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi, che nella provincia di Biella, conta 66 tra tabaccai ed altri esercizi affiliati, che si aggiungono ai 83 Uffici Postali.

I pacchi spediti ma anche consegnati in provincia di Biella da Poste Italiane vengono lavorati presso il centro di smistamento meccanizzato di Torino Via Reiss Romoli, grande quasi come 5 campi da calcio che nel periodo di picco arriva a movimentare fino a circa 30.000 pezzi medi al giorno. Per poter far fronte al picco di volumi atteso nelle prossime settimane che vedrà aumentare il numero degli invii raggiungendo i 1,3 milioni di pezzi giornalieri (+ 100% nel settore pacchi, + 9% di posta ordinaria e + 33% di posta commerciale), presso il centro di Torino sono stati potenziati i 3 turni di lavorazione giornaliera, dalla domenica pomeriggio al sabato sera, con l’inserimento di oltre 60 addetti per permettere la massima accelerazione della produzione. Il centro è dotato di 4 robottini per la movimentazione interna delle merci oltre a due impianti per lo smistamento delle lettere e tre impianti per la lavorazione del prodotto stampa.