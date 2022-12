Nessuna “manifestazione di interesse” per le Funivie di Oropa, parla l’assessore Greggio

La manifestazione d'interesse, pubblicata dal comune di Biella dal 30 agosto al 30 novembre, e finalizzata a cercare partners per riqualificare la Conca di Oropa e rimettere in funzione le Funivie, non ha avuto riscontri. Sul tema, Newsbiella.it ha intervistato l’assessore al Turismo Barbara Greggio.

Assessore, come commenta l’esito negativo della manifestazione d’interesse?

Questa manifestazione di interesse europea prevedeva un project financing dove pubblico e privato dovevano collaborare per lo sviluppo della Conca. L’assenza di risposte significa che il mercato preferisce dividere la gestione dalla promozione e sviluppo turistico. Questa può essere una motivazione come l’aumento del costo delle materie prime. Ora stiamo contattando queste aziende per capire i motivi della mancata partecipazione. Lavoreremo su queste criticità ed agiremo sulla parte tecnica relativa all’affidamento di lavori. Questo mercato ha esigenze che dobbiamo conoscere e mettere in programma affinché la Funivia possa riaprire prima possibile. Il Comune di Biella ha stanziato 5 milioni di euro affinché l’affidatario potesse aprire un credito per dare il via ai lavori. In futuro avremo anche altri 2 milioni dalla Regione Piemonte con cui abbiamo sottoscritto accordo di programma, e 600mila euro dalla Provincia di Biella. Spiace partecipino solo questi tre enti perché le Funivie sono patrimonio di tutti, che deve essere finanziato da pubblico e privato.

Perché avete compreso anche la Conca di Oropa nel progetto?

Perché nella Conca abbiamo uno dei segmenti turistici più importanti che è quello legato alla spiritualità. L’unico sito Erita e Unesco dell’Umanità con le 12 cappelle del Sacro Monte, riconosciute come patrimonio mondiale, ed uno dei 58 siti italiani per cui la cultura italiana è famosa nel mondo. Abbiamo inoltre la riserva naturale, riconosciuta patrimonio regionale e sito di interesse comunitario per la biodiversità, che è elemento prioritario dell’agenda 2030 di tutela delle politiche Green Deal. E poi la Conca si lega ad altri segmenti turistici come Rosazza, uno dei borghi più belli d’Italia 2022, a cui Biella ha fatto lettera di sostegno. Tutto il Biellese deve essere valorizzato e deve essere in grado di garantire un’offerta ampia in termini di spiritualità, outdoor, enogastronomia e alpinismo.

Questa scelta è stata fatta per il legame che c’è tra Funivia e Conca?

Si, perché la Conca è raggiungibile in automobile e, tramite la nostra storica Funivia a due campate, si collega alle Grande Traversata delle Alpi. Un itinerario internazionale di 55 tappe, che tutti i turisti del Nord Europa percorrono per raggiungere le Alpi Marittime Francesi: grazie a questo turismo vivono tutti i rifugi. La Conca è anche al centro della Grande Traversata Biellese. Inoltre il 2022 è l’anno internazionale dei cammini, dello slow: tra i cammini che stanno crescendo c’è il Cammino di Oropa, percorso ancillare della via Francigena, che raggiunge il Santuario Mariano più importante delle Alpi.

Funivie e Conca sono quindi funzionali allo sviluppo del turismo verso il Biellese?

Si, perché sono elementi oggettivi che tutto il mondo ci riconosce. Quest’estate abbiamo registrato sull'outdoor il +37% di arrivi +29% di presenze, con 20mila pernottamenti in più rispetto al 2019. Questo dato ci dice che il turismo biellese è in crescita e va sviluppato.