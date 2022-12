Federmanager Biella, Cena degli Auguri e nomina Nuovo Presidente

Dopo due anni nei quali le restrizioni dovute al COVID-19 avevano impedito l’organizzazione dell’evento, venerdì 9 dicembre Federmanager Biella ha potuto nuovamente riunire i propri Soci, in compagnia di famigliari ed amici, per la tradizionale Cena degli Auguri.

Nella elegante cornice del Circolo Sociale Biellese in Piazza Martiri a Biella si sono vissuti momenti di alta intensità emotiva, prima di dare spazio alla convivialitá. Infatti il Consiglio Direttivo riunitosi nel pomeriggio ha dovuto, a termine di statuto, ratificare le dimissioni del Presidente Renzo Penna in quanto la situazione famigliare e le condizioni di salute lo costringono ad “alleggerire” la sua operatività al vertice dell’Associazione pur mantenendo attiva la carica di Consigliere.

Il nuovo Presidente Giorgio Righini, già vicepresidente e tesoriere, assumendo i pieni poteri del ruolo ha dedicato il primo pensiero a Renzo Penna, ringraziandolo per la sua longeva attività al servizio dell’Associazione e porgendogli, anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo, i migliori gli auguri per un pronto recupero. Successivamente, di fronte ad una sala gremita per la cena, la lettura del saluto di Renzo Penna non presente alla serata, ha suscitato un emozionato e spontaneo applauso, tanto da farlo sembrare un tenero abbraccio di saluto ed augurio da parte tutti i presenti allo “storico” Presidente di Federmanager Biella.

La serata è quindi proseguita con una curata selezione di piatti, tramite i quali i servizi di cucina e di sala del Circolo Sociale Biellese hanno dato sfoggio di alta professionalità. L’evento è stato allietato dal Mo. Claudio Botto Fiora alle tastiere con un sottofondo di brani di musica leggera e della nostra tradizione natalizia.