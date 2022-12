Valle Mosso, open day per le famiglie alla Scuola Primaria

Sono ormai prossime le festività natalizie e quindi la chiusura delle scuole per le vacanze. Ma al rientro, per le famiglie, è prevista una scadenza molto importante che riguarda il futuro dei loro figli: l’iscrizione scolastica per l’anno 2023/24. Proprio per tale ragione, anche la Scuola Primaria di Valle Mosso ha organizzato una serata pensata per i genitori e per i bambini: le maestre desiderano, infatti, mostrare la loro realtà, il progetto educativo e tutte le attività che vengono svolte per aiutare gli alunni a crescere e a diventare “cittadini del mondo”, vivendo insieme esperienze educative e formative.

“Dopo questi anni di distanziamento, torniamo a proporre un momento di incontro in presenza con tutti coloro che sono interessati a conoscere il nostro “piccolo-grande” mondo - affermano le docenti del plesso - dove ogni giorno abbiamo l’opportunità e la responsabilità di prenderci cura di tanti studenti, ciascuno con la propria unicità, storia e potenzialità. Un proverbio africano dice che “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Nella nostra comunità, cerchiamo in ogni modo di sostenere le famiglie nel compito educativo, aprendoci al territorio e ai suoi bisogni. Nella serata di mercoledì 14 dicembre, dalle 17.30, presso la nostra Scuola Primaria di Valle Mosso, saremo a disposizione dei genitori per presentare il piano dell’offerta formativa e far visitare i locali interni. Avremo anche modo di confrontarci e di avviare insieme un percorso che sappia andare incontro alle esigenze di ciascuno: sappiamo quanto oggi, più di sempre, sia necessario lavorare in rete, all’interno di un rapporto di fiducia e di stima reciproca. Noi crediamo che questo incontro sia importante per preparare la strada da affrontare insieme e ci teniamo ad incontrare tutti i genitori interessati”.

Negli ultimi anni, la Scuola Primaria di Valle Mosso ha saputo rinnovarsi e innovarsi, grazie anche alla formazione del corpo docenti, per individuare le migliori strategie di insegnamento e di supporto alla crescita dei bambini. Inoltre, in collaborazione con l’associazione “Amici del Parco Reda”, si stanno realizzando interessanti progetti di outdoor education: vivendo la realtà del Parco, i bambini hanno modo di apprezzare maggiormente il territorio, di apprendere a contatto con la natura e di imparare con l’esperienza pratica e personale.